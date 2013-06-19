Милиция рассказала, как ищет "братков", напавших на фирму Корнацкого

После того, как вооруженные "братки" напали на фирму Аркадия Корнацкого и расстреляли рабочих (ФОТО), милиция занялась расследованием обстоятельств этого инцидента и выясняет, почему рабочие взялись за железные труб и топоры.

Как говорится в сообщении пресс-службы УМВД в Николаевской области, "с целью полного и объективного расследования уголовного производства по факту совершения хулиганских действий на территории с. Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области, создана усиленная следственно-оперативная группа милиции, в состав которой вошли опытные сотрудники следствия, оперативного блока и экспертной службы".

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Сообщается, что "правоохранители проводят мероприятия по идентификации лиц, которые принимали активное участие в нарушении общественного порядка, изучается роль и степень участия каждого. Значительное внимание уделено выявлению и изъятию всех видов оружия, применялась во время схватки, выясняются причины, по которым у граждан, которые были участниками столкновения, при себе находились деревянные палки, железные трубы, топоры и другие предметы домашнего обихода".

УМВД Украины в Николаевской области обращается к гражданам, которые могут оказать помощь в идентификации лиц, совершивших хулиганские действия, и в установлении обстоятельств, по которым произошли незаконные проявления, обращаться по телефонам 063-245-28-12, 093-909-42 - 08 или по адресу г. Николаев, ул. Спасская, 41, УКР УМВД Украины в Николаевской области.

Ранее "Главред" сообщал, что на ООО "Агрофирма Корнацких" напали около 80 бритоголовых, вооруженных пистолетами, дробовиками и помповыми ружьями (ВИДЕО). Как следует из видеосъемки, они расстреливали рабочих – в ответ людям пришлось взять в руки палки и железную арматуру и прогнать захватчиков. Позже нардеп Ярослав Сухой назвал дейстия бандитов "чистым криминалом".

Фото, видео: youtube.com