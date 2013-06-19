В Италии в коробке из-под холодильника нашли мертвую украинку

Сегодня, 19 июня, в Италии на обочине в картонной коробке нашли тело 62-летней украинки. Ее муж объявлен в розыск.

Женщина, которая работала сиделкой в центре Фолиньо, скончалась от черепно-мозговой травмы. Она была одета только в халат, без нижнего белья и обуви, передает Украинская газета.

Сообщается, что тело было завернуто в покрывало и упаковано в картонную упаковку из-под холодильника. Коробка может быть из одного из магазинов города Фолиньяте. На ней следов крови замечено не было, что свидетельствует о том, что туда положили уже мертвое тело.

Согласно предварительной оценке смерть наступила в 24-48 часов до того. Аутопсия назначена на четверг, 20 июня.

Также сообщается, что коробку с трупом заметил прохожий из-за неприятного запаха.

В последнее время в Италии участились феминициды, всего несколько дней назад в Фолиньо была убита итальянка, а 19 июня на обочине дорог между Спелло и Фолиньо, в Пашяна найдено тело украинки.

Также напомним, 11 мая в Неаполе, был обнаружен труп гражданки Украины. Женщина умерла в результате ножевого ранения.