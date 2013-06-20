В Херсоне столкнулись маршрутка и иномарка: опубликованы фото

Пострадавшие с травмами средней и легкой тяжести госпитализированы.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате ДТП погибших нет. 9 пассажиров автобуса и водитель автомобиля Hyundai получили телесные повреждения.
Пострадавших с травмами средней и легкой тяжести госпитализировано.
Напомним, 18 июня, на Харьковщине в результате аварии автобуса были госпитализированы шесть человек.
По данным ГАИ, автобус Volkswagen не справился с управлением по причине неисправности рулевого управления и съехал в правый по ходу движения кювет и перевернулся.
фото: УНН