В Херсоне столкнулись маршрутка и иномарка: опубликованы фото

Вечером 19 июня, в Херсоне на перекрестке столкнулся легковой автомобиль и маршрутный автобус,

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате ДТП погибших нет. 9 пассажиров автобуса и водитель автомобиля Hyundai получили телесные повреждения.

Пострадавших с травмами средней и легкой тяжести госпитализировано.

Напомним, 18 июня, на Харьковщине в результате аварии автобуса были госпитализированы шесть человек.

По данным ГАИ, автобус Volkswagen не справился с управлением по причине неисправности рулевого управления и съехал в правый по ходу движения кювет и перевернулся.

фото: УНН