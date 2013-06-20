Масштабная авария в Киеве: пьяная девушка разбила 5 авто

В Киеве 19 июня, вечером на улице Клинической, 28 девушка за рулем устроила ДТП, во время которого были разбиты пять машин, они перекрыли дорогу, сообщили очевидцы.

За рулем Nissan Micra с винницкими номерами находилась 25-летняя девушка, пишет Автополигон.

Очевидцы отметили, что водитель Nissan Micra была сильно взволнована и казалась нетрезвой. Она получила травмы, но удивительным образом осталась живой после стольких сильных ударов. Другие водители не пострадали, на место происшествия прибыли правоохранители.

По рассказам свидетелей, она ехала в сторону улицы Семеновской на скорости более 100 км/час. Во время обгона маршрутки, она врезалась в едущую впереди девушку за рулем Nissan Tiida.

Затем виновница врезалась в Chevrolet Lacetti, который двигался на встречу, после чего Nissan Micra отбросило в столб и припаркованный рядом Mercedes. При этом пострадавшая девушка на Nissan Tiida протаранила припаркованный Lexus.

Источники сообщили, что виновница ДТП работает в коммерческом банке, находящемся в 1,5 км от места аварии. При этом девушка за рулем Nissan Tiida якобы оказалась ее коллегой, они возвращались домой после вечеринки.

Напомним, 19 июня, в Херсоне на перекрестке столкнулся легковой автомобиль и маршрутный автобус.

В результате аварии 9 пассажиров автобуса и водитель автомобиля Hyundai получили телесные повреждения.