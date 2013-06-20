В Донецке горит торговый центр: опубликовано видео

В Донецке загорелось двухэтажное здание торгового центра, расположенного возле крупнейшего рынка города – Железнодорожного.

Об этом сообщает ТСН.

В настоящее время горят оба этажа ТЦ, в борьбе с огнем принимают участие не менее пяти пожарных расчетов: спасатели выбивают стекла, чтобы подойти поближе к огню с пожарными рукавами.

Тем временем, предприниматели пытаются спасти свое имущество и выносят товары из пылающего здания.

В настоящий момент никакой информации о пострадавших нет, неизвестна также и причина возгорания.

Напомним, как сообщал "Главред", 18 июня, в Луганске произошел крупный пожар, жертвами которого стали сразу шесть человек, из них трое детей.

Трагедия произошла в 5:15 утра, в одном из частных домов.

Фото и видео: ТСН