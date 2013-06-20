Масштабный пожар в Донецке: опубликованы фото и видео

В Донецке возник мощный пожар в здании двухэтажного торгового центра, примыкающего к рынку "Аквилон".

Об этом сообщает 62.ua.

"20 июня в 16:43 в диспетчерскую службу ГСЧС города Донецк поступило сообщение о пожаре по улице Куйбышева, 260Д. По прибытию первого подразделения было установлено, что горит фасад 2-этажного строительного магазина. Размер здания 80 на 20 метров", - уточнили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Донецке.

Пожарные отметили, что очаги горения наблюдаются на обоих этажах.

К месту происшествия направлены силы Главного управления ГС ЧС Украины по второму повышенному номеру вызова.

Отряды спасателей пытаются бороться с пожаром, на месте работают четыре пожарных расчета. Тем не менее, пожар настолько силен, что, скорее всего, двухэтажное здание, примыкающее к рынку, будет полностью уничтожено.

По словам очевидцев, что пламя буквально бушует, изнутри слышны взрывы.

Фото и видео: 62.ua