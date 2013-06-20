На Сумщине убита известная украинская биатлонистка

В Глухове, Сумской области, была убита известная украинская биатлонистка, 28-летняя Елена Демиденко.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Сумской области.

По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 18 июня: около 6 часов утра в милицию позвонила женщина и сообщила, что на пороге соседского дома обнаружила труп молодой женщины.

Сотрудники милиции, прибывшие на место происшествия, установили личность убитой: ею оказалась мастер спорта по биатлону, экс-тренер Глуховской ДЮСШ, двукратный призер Чемпионата мира по летнему биатлону Елена Демиденко.

Как оказалось, накануне, 17 июня, она отмечала свой день рождения, а уже утром соседка и обнаружила тело с множественными колото-резаными ранами.

По данным милиции, к убийству может быть причастен сожитель спортсменки, 1985 года рождения, у которого в прошлом уже была судимость за убийство.

В настоящее время правоохранители пытаются его задержать, однако есть подозрение, что мужчина успел пересечь границу с Россией.

По факту убийства открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного Кодекса "умышленное убийство".

Напомним, как сообщал "Главред", 13 июняв элитном доме в центре Киева милиционеры и врачи нашли два окровавленных тела с многочисленными резаными ранами. Женщина уже была мертва, а мужчина оказался в тяжелом состоянии.

Впоследствии стало известно имя погибшей - ею оказалась Юлия Ткаченко, которая недавно отметила свое 27-летие. У пары осталась маленькая дочь.