На Сумщине убита известная украинская биатлонистка

В Сумской области была убита призер Чемпионата мира по биатлону Елена Демиденко.
В Глухове, Сумской области, была убита известная украинская биатлонистка, 28-летняя Елена Демиденко.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Сумской области.
По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 18 июня: около 6 часов утра в милицию позвонила женщина и сообщила, что на пороге соседского дома обнаружила труп молодой женщины.
Сотрудники милиции, прибывшие на место происшествия, установили личность убитой: ею оказалась мастер спорта по биатлону, экс-тренер Глуховской ДЮСШ, двукратный призер Чемпионата мира по летнему биатлону Елена Демиденко.
Как оказалось, накануне, 17 июня, она отмечала свой день рождения, а уже утром соседка и обнаружила тело с множественными колото-резаными ранами.
По данным милиции, к убийству может быть причастен сожитель спортсменки, 1985 года рождения, у которого в прошлом уже была судимость за убийство.
В настоящее время правоохранители пытаются его задержать, однако есть подозрение, что мужчина успел пересечь границу с Россией.
По факту убийства открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного Кодекса "умышленное убийство".
Напомним, как сообщал "Главред", 13 июняв элитном доме в центре Киева милиционеры и врачи нашли два окровавленных тела с многочисленными резаными ранами. Женщина уже была мертва, а мужчина оказался в тяжелом состоянии.
Впоследствии стало известно имя погибшей - ею оказалась Юлия Ткаченко, которая недавно отметила свое 27-летие. У пары осталась маленькая дочь.