В Донецке пожаром уничтожен торговый центр: опубликованы фото и видео

В Донецке огонь уничтожил торговый центр на железнодорожном рынке "Аквилон".

Жертв и пострадавших, по уточненным данным, удалось избежать, передает 62.ua.

Двухэтажное здание длиной 80 метров, выгорело полностью.

По данным ГС ЧС, сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу в 16.43. Как сообщил заместитель начальника ГС ЧС по Донецку Алексей Мигрин, пожарные расчеты прибыли через 13 минут после вызова.

В ликвидации пожара были задействованы 10 единиц техники и 52 человека личного состава.

Тушение пожара осложнял сильный ветер и отделка здания легкогорючими материалами.

Взрывы, которые периодически раздавались внутри горящего здания, Мигрин объяснил взрывавшимися аэрозольными баллончиками.

Как рассказал менеджер салона мобильной связи, возгорание началось с торца здания во время проведения сварочных работ. Он же сообщил, что, по слухам, в сгоревшем ломбарде было три миллиона гривен.

В результате пожара уничтожено имущество десятков торговых точек – уцелел только товар магазина ковров, владелец которого при помощи подростков спас товар сначала от огня, а затем от воды из брандспойтов.

Фото и видео: 62.ua