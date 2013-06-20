В Донецке пожаром уничтожен торговый центр: опубликованы фото и видео

В Донецке пожар уничтожил здание торгового центра, обошлось без жертв и пострадавших.
Жертв и пострадавших, по уточненным данным, удалось избежать, передает 62.ua.
Двухэтажное здание длиной 80 метров, выгорело полностью.
По данным ГС ЧС, сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу в 16.43. Как сообщил заместитель начальника ГС ЧС по Донецку Алексей Мигрин, пожарные расчеты прибыли через 13 минут после вызова.
В ликвидации пожара были задействованы 10 единиц техники и 52 человека личного состава.
Тушение пожара осложнял сильный ветер и отделка здания легкогорючими материалами.
Взрывы, которые периодически раздавались внутри горящего здания, Мигрин объяснил взрывавшимися аэрозольными баллончиками.
Как рассказал менеджер салона мобильной связи, возгорание началось с торца здания во время проведения сварочных работ. Он же сообщил, что, по слухам, в сгоревшем ломбарде было три миллиона гривен.
В результате пожара уничтожено имущество десятков торговых точек – уцелел только товар магазина ковров, владелец которого при помощи подростков спас товар сначала от огня, а затем от воды из брандспойтов.
Фото и видео: 62.ua