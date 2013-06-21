Опубликованы новые фото ДТП в Херсоне, где пострадали 10 человек

Вечером столкнулись иномарка и маршрутка.
Напомним, авария произошла вечером 19 июня. В результате аварии никто не погиб, однако пострадали 9 пассажиров автобуса и водитель автомобиля Hyundai, которые получили телесные повреждения.
Пострадавших с травмами средней и легкой тяжести госпитализировано.
Ранее "Главред" сообщал, что 18 июня, на Харьковщине в результате аварии автобуса пострадали шесть человек.
По данным ГАИ, автобус Volkswagen не справился с управлением по причине неисправности рулевого управления и съехал в правый по ходу движения кювет и перевернулся.
Фото: sai.gov.ua