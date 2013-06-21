СБУ и пограничники задержали молдавских контрабандистов с шестью пушками

Сотрудники Киевской межрегиональной таможни Министерства доходов и сборов совместно со СБУ и Погранслужбой пресекли попытку незаконного вывоза из страны шести боевых стволов от 30-миллиметровых пушек марки 2А42 в разобранном состоянии и частей к ним.

Об этом сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Выявленные стволы пушек были скрыты в шести пластиковых трубах длиной 317 см, с обеих сторон закрытых заглушками. По заключению КБ "Артиллерийское вооружение" 6 стволов и их части в совокупности являются огнестрельным оружием, пушкой 2А42 калибра 30 мм в количестве 6 комплектов.

К организации контрабандного канала пересылки опасного груза оказались причастными граждане Украины и Молдовы, организаторы задержаны.

Ранее "Главред" сообщал, что сотрудники Ягодинской таможни Миндоходов и сборов в рамках проведения специальной операции "Государственная граница - 2013" выявили партию героина весом 74 кг.

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