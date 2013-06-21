СБУ и пограничники задержали молдавских контрабандистов с шестью пушками

Выявленные стволы пушек были скрыты в шести пластиковых трубах длиной 317 см
Сотрудники Киевской межрегиональной таможни Министерства доходов и сборов совместно со СБУ и Погранслужбой пресекли попытку незаконного вывоза из страны шести боевых стволов от 30-миллиметровых пушек марки 2А42 в разобранном состоянии и частей к ним.
Об этом сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.
Выявленные стволы пушек были скрыты в шести пластиковых трубах длиной 317 см, с обеих сторон закрытых заглушками. По заключению КБ "Артиллерийское вооружение" 6 стволов и их части в совокупности являются огнестрельным оружием, пушкой 2А42 калибра 30 мм в количестве 6 комплектов.
К организации контрабандного канала пересылки опасного груза оказались причастными граждане Украины и Молдовы, организаторы задержаны.
Ранее "Главред" сообщал, что сотрудники Ягодинской таможни Миндоходов и сборов в рамках проведения специальной операции "Государственная граница - 2013" выявили партию героина весом 74 кг.
Фото: liga.net