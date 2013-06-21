ДТП на Тернопольщине: Mercedes сбил семь человек и врезался в витрину магазина

В четверг, 20 июня, в Тернопольской области произошло ДТП, в результате которого легковой Mercedes перевернулся и влетел в витрину магазина, по ходу травмировав прохожих.

Об этом со ссылкой на пресс-службу облуправления милиции сообщает УНИАН.

В смертельной опасности оказались, по меньше мере, семь случайных пешеходов и пассажир Mercedes, сообщает 0352.com.ua.

Авария произошло в поселке Товсте Залещикского района, когда водитель скутера, осуществляя поворот налево, не заметил, что позади на большой скорости движется автомобиль Mercedes.

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В результате маневра скутериста, водитель легкового автомобиля допустил столкновение, после чего мотоциклиста отбросило на стену ближайшего дома, а Mercedes перевернулся и покатился по тротуару, травмировав при этом пешеходов.

В результате ДТП самые тяжелые повреждения получил пассажир иномарки – 4-летний мальчик с открытой черепно-мозговой травмой в коматозном состоянии доставлен в областную больницу.

Остальных участников ДТП с повреждениями разной степени тяжести доставили в районные больницы.

Все детали аварии выясняют следователи. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Ранее "Главред" сообщал, что в апреле 2013-го на Тернопольщине произошло ДТП, где погибли три человека (ФОТО). "Жигули-девятка" протаранили автобус с детьми и превратилась в искореженный кусок металла.

Фото: 0352.com.ua