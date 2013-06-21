Подробности убийства известной биатлонистки: на теле насчитали 16 ран

История со зверским убийством биатлонистки Елены Демиденко продолжает обрастать подробностями. Оказалось, что на теле девушки насчитали 16 ножевых ранений

Елену нашли мертвой на пороге собственного дома. Соседка, которая нашла 28-летнюю девушку, едва узнала ее - от многочисленных ран на нем не было живого места, она вся была в крови, сообщает ТСН.

На теле спортсменки эксперты насчитали 16 ножевых ранений. Правоохранители говорят, что смертельным стал удар, когда нож задел сердце и легкие.

В убийстве подозревают парня Елены, который ранее неоднократно был судим. Сейчас его разыскивают, правоохранители подозревают, что тот уже в России.

Он также был на праздновании ее дня рождения, после которого и произошла трагедия. Тогда дома собрались все ее родные. Мать девушки говорит, что дочь была в этот день очень счастлива, ничто не предвещало беды.

Ранее "Главред" сообщал, что 17 июня Демиденко она отмечала свой день рождения, а уже утром соседка и обнаружила тело с множественными колото-резаными ранами.

Фото: vk.com