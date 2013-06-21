Друзья убитой биатлонистки назвали "тварью" ее бывшего парня

Друзья зверски убитой биатлонистки Елены Демиденко назвали "тварью" ее бывшего парня, которого подозревают в убийстве девушки, сообщает "Сегодня".

Издание напомнило, что в приграничном Глухове на Сумщине зверски убили известную биатлонистку, неоднократная чемпионка Украины и мира Елену Демиденко, которая в недавнем прошлом выступала в молодежной сборной Украины, а в последнее время обучала своему мастерству юных спортсменов.

Как рассказала спикер сумской облмилиции Эльвира Биганова, в громком убийстве подозревают ухажера Елены. Сейчас его разыскивают и предполагают, что он сбежал в Россию.

Коллега Елены, а ныне сотрудник мэрии Михаил Плотницкий говорит, что для всего Глухова это невосполнимая потеря: "Ее нельзя было не любить! Красивая, очень хотела быть счастливой...".

Близкие приятели спортсменки к этому добавили, что изрезанную Лену нашла рано утром соседка на пороге дома после дня рождения, Демиденко исполнилось всего 28 лет: "Лена была уж точно достойна лучшего кавалера! Но сердцу не прикажешь, у нее были отношения с заробитчанином, который от случая к случаю ездил на промысел в Москву. Этот ухажер, Роман, — просто тварь! Жалко, что в Украине нет смертной казни! Говорят, что Лена с ним поссорилась, а он ей так жестоко отомстил. На похороны пришел если не весь город, то большая его часть".

Ранее "Главред" сообщал, что на теле девушки насчитали 16 ножевых ранений. Соседка, которая нашла 28-летнюю девушку, едва узнала ее - от многочисленных ран на ней не было живого места, она вся была в крови.

Фото: vk.com