В Индии погибла украинка: сорвалась на джипе в 35-метровую пропасть

28 мая в Индии в аварии погибла одесситка Елена Сливинская. Она вместе со своим гражданским мужем Эдуардом Журавлевым ехала в машине. Он был за рулем внедорожника "Тата". Машина оборвалась с горной дороги и улетела в 35-метровую пропасть.

Елена погибла сразу, а Эдуард спасся, сообщает gazeta.ua.

"Эдик рассказывал, что ехал и вдруг машину повело в сторону. Она кубарем полетела вниз. Он еще слышал крик Алены. Очнулся, когда его извлекли из воды. А Алена при падении сильно ударилась головой. Для нее этот удар стал смертельным. Так показало вскрытие, потому что воды в легких не нашли. А Эдика как-то выбросило из машины и его спас инструктор по рафтингу. Он как раз плыл по реке и увидел тело", - рассказал друг Елены - Константин из Одессы.

Тело Елены нашли на девятый день в реке Ганг. Через пару дней его кремировали. Теперь брат Елены Сергей оформляет в Дели все документы, чтобы привезти прах Елены в Одессу.

"Для индуистов умереть в Ганге считается священным даром. Они даже своих умерших родственников там сжигают. Кстати, когда сжигали тело Алены - оно сгорело до самого пепла. Индусы еще перед этим брату Алены сказали: "Ты жди, ибо какие-то части тела могут гореть дольше. Все полностью сгорает очень-очень редко. Это почти святые люди". Поэтому когда тело Алены сгорело - они чуть ли на колени не стали перед Сергеем", - добавляет Константин.

Издание пишет, что Елена Сливинская часто приезжала в Индию. Последние 9 месяцев жила в городе Ришикеш.

Ранее "Главред" сообщал, что в Китае загадочно погибла молодая украинка. 22-летняя модель Оксана Сафина из Днепропетровской области попала в автомобильную аварию.

Фото: gazeta.ua