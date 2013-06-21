ДТП в Сумах: пьяный лихач протаранил остановку и убил двоих человек, опубликованы фото

Вечером в пятницу, 21 июня, автомобиль Audi А-6 врезался в остановку "Сумсельмаш" по ул.Харьковской, сбив насмерть мужчину и женщину, ожидавших общественный транспорт.

Об этом сообщает сайт "Данкора".

Ударом тела людей выбросило на дорогу. Как рассказывают очевидцы, Audi ехало из центра города в сторону Химгородка, а потом по неизвестной причине пересекло встречную полосу, врезалось в остановку и сбило троих людей: мужчину и двух женщин. Мужчина от полученных травм погиб на месте, одна женщина умерла уже по прибытию "скорой", а одну женщину увезли в реанимацию, ее судьба пока неизвестна.

Водитель авто жив, по предварительным данным он находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте аварии собралась огромная толпа (более 500 человек), раздаются призывы к самосуду, водителя спрятали в патрульной машине милиции, которую окружили около 30 работников милиции. Ситуация очень напряженная. Люди требуют показать документы водителя и дать его сфотографировать, чтобы он не ушел от ответственности.

Ранее "Главред" сообщал, что смертельное ДТП произошло на Луганщине: пьяный водитель влетел в остановку и кафе, погиб один человек, еще пять – попали в больницу

Фото: like.sumy.ua, Панорама.