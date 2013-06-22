Люди хотели линчевать виновника ДТП в Сумах, где погибли два человека, опубликовано видео

В сети появилось видео, на котором видны сотни людей, требующих показать виновника ДТП в Сумах, где погибли два человека (ФОТО), а еще три оказались в больнице.

Таким образом сумчане хотели убедиться, что пьяный лихач не избежит справедливого наказания.

Напомним, что авария произошла в пятницу, 21 июня, автомобиль Audi А6 врезался в остановку "Сумсельмаш" по ул.Харьковской, сбив насмерть мужчину и женщину, ожидавших общественный транспорт.

Ударом тела людей выбросило на дорогу. Как рассказывают очевидцы, Audi ехало из центра города в сторону Химгородка, а потом по неизвестной причине пересекло встречную полосу, врезалось в остановку и сбило троих людей: мужчину и двух женщин. Мужчина от полученных травм погиб на месте, одна женщина умерла уже по прибытию "скорой", а одну женщину увезли в реанимацию, ее судьба пока неизвестна.

На видео содержатся шокирующие кадры.

Водитель авто был жив, по предварительным данным, он пребывал в состоянии алкогольного опьянения. На месте аварии собралась огромная толпа (более 500 человек), звучали призывы к самосуду, водителя спрятали в патрульной машине милиции, которую окружили около 30 работников милиции. Люди требовали показать документы водителя и дать его сфотографировать, чтобы он не ушел от ответственности.

В комментарии журналистам первый заместитель начальника УМВД Украины в Сумской области Руслан Скрипник, который прибыл на место аварии, сообщил, что находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, установит экспертиза, сообщает ТСН.



Как оказалось, водителем машины был сумчанин Александр Блинников, 1978 г. р.

Фото: 0542.in.ua, Видео: youtube.com