Смертельное ДТП в Сумах: опубликованы новые видео и подробности

Появляются новые подробности и видео с места ужасной аварии в Сумах, где вечером в пятницу, 21 июня, автомобиль Audi А6 врезался в остановку.

В результате ДТП погибли двое людей - мужчина и женщина. Еще двое были госпитализированы, а четверо - получили ушибы и ссадины.

Очевидцы рассказали, что виновник аварии, ранее судимый Александр Блинников, хохотал над телами погибших людей. "Я в шоке. Свидетелей полно. Еще вышел и ржал, тварь, а потом выбросил ключи, и начал говорить, что не он был за рулем. Надо было там же прибить", - рассказала свидетель.

Сейчас открыто уголовное производство по ст.286 ч.3 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения", по которому виновнику ДТП грозят до 12 лет тюрьмы. Кроме того, водитель иномарки арестован на два месяца.

Во время заседания суда он заявил, что раскаивается и пообещал помощь семьям погибших и пострадавших. Также он признал, что был за рулем иномарки (изначально он эти обвинения отрицал). А 300 грамм водки перед тем как сесть за руль Блинников выпил от радости - он узнал о беременности жены.

Прокурор Сумской области Руслан Билоконь уже пообещал, что будет требовать в суде максимального наказания для виновника аварии - 12 лет тюрьмы. По последним данным, Блиннику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Кроме того, губернатор Сумской области Юрий Чмырь заверил, что виновник ДТП не откупиться и не избежит наказания, а мэр города Геннадий Минаев распорядился снести "черную" остановку, которая дважды становилась местом кровавых аварий.

Городской голова Геннадий Минаев также распорядился предоставлять пострадавшей и семьям погибших в ДТП всю необходимую помощь.

Как сообщают СМИ, помимо задержанного в автомобиле Audi находился парень 1993 года рождения.

Якобы он добровольно обратился в милицию и в качестве свидетеля дает показания. По его словам, за рулем Audi, в момент аварии находился именно задержанный Блинников.

Кроме того, в Сети появилось видео момента аварии. На записи можно увидеть, как автомобиль едет на большой скорости, потом его заносит, и он врезается в остановку.

ДТП в Сумах: видео момента аварии

Милиция также рассказала о криминальном прошлом Блинникова. По первоначальной информации, мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей - в 2001-м году он был осужден за убийство и вышел на свободу только 25 января этого года. Позже, правда, стало известно, что тюремный срок он получил не за убийство а за разбой.

В то же время, 28 марта 2013 года этот же мужчина был остановлен и привлечен к ответственности работниками ГАИ за управление транспортом в нетрезвом состоянии, и несмотря на это, на следующий день, 29 марта, попал в ДТП.

Новые подробности аварии в Сумах читайте здесь

Иномарка врезалась в остановку "Сумсельмаш" на улице Харьковской, где стояли люди, ждавшие общественного транспорта. По данным очевидцев, которые публикует сайт "Панорама", автомобиль двигался со скоростью примерно 120-140 км в час. Виновник аварии пытался выйти из машины и скрыться, но поскольку вокруг собралось много людей, его задержали.

На месте трагедии собралась толпа из около 500 возмущенных человек, они угрожали перевернуть милицейский автомобиль и требовали выдать им провинившегося водителя. В итоге сотрудники милиции показали права виновника ДТП и дали их сфотографировать.

Милиция почти сразу назвала предварительную версию аварии. Согласно ей, водитель Audi, превысив скорость, пытался совершить обгон через полосу встречного движения. Кроме того, по неофициальным данным, Audi перед трагедией совершила другое ДТП, с места которого и пытался скрыться водитель.

Кроме того, "Данкор" публикует свидетельства очевидцев автокатастрофы. Так, по словам сумчанки Елены, она с шестилетним сыном стояла в метре от столба, на котором был знак остановки. Внезапно сзади она услышала страшный скрип, после чего успела схватить ребенка и отбежать на несколько метров.

В этот момент на остановку выскочил автомобиль, который сбил всех стоявших там людей. Одна из женщин попала под колеса, так что пришло подымать авто, чтобы достать тело.

Фото, видео: ТСН, 0542.in.ua, like.sumy.ua, Данкор.