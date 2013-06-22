Подробности ДТП в Сумах: водитель хохотал над телами погибших

Резонансное ДТП в Сумах, где погибли два человека (ФОТО), продолжает обрастать подробностями. Очевидцы рассказали, что виновника аварии хохотал над телами погибших людей.

В частности, одна из женщин утверждает, будто видела все, что произошло, потому что как раз собиралась идти на остановку, где произошла трагедия, сообщает ТСН.

"Я стояла на ступеньках, собиралась идти на остановку, и тут этот свист тормозов", - рассказала свидетельница происшествия.

Все подробности ДТП в Сумах читайте здесь (ФОТО, ВИДЕО)

"Он ехал из центра на страшной скорости и машин за ним не было, дорога была пуста. Наверное, на предыдущей остановке светофор загорелся он пролетел, и на этой, по-моему, желтый горел, машины стояли, люди на переходе стояли. И машина с середины встречки вылетела и летела уже боком", - пересказывает увиденное женщина.

По ее словам, все произошло очень быстро.

"Только мужчина, труп которого лежал, кричал: "Помогите!". Я только успела увидеть, как женщина схватила ребенка и успела убежать. Остановка разлетелась, как бумажная!", - описывает очевидец аварии.

Женщина утверждает, что дальше помнит не слишком хорошо, потому что находилась в шоке от увиденного.

"У машины начали бегать двое. Один черный с бородкой, будто и этот урод, светлый. И ржал, наверное, обдолбанный. Через считанные минуты были пепесники и гаишники, видимо, где-то рядом были. А "скорая", как всегда, не успела", - вспоминает женщина.

О смехе одного из мужчин, которые вышли из Audi, рассказывает другой очевидец аварии по имени Вера.

"Я в шоке. Свидетелей полно. Еще вышел и ржал, тварь, а потом выбросил ключи, и начал говорить, что не он был за рулем. Надо было там же прибить", - утверждает она.

В интернете распространяются слухи о том, что в больнице якобы скончалась еще одна жертва ДТП. И таким образом счет погибшим может дойти до 3-х.

Ранее "Главред" сообща, что вечером в пятницу, 21 июня, в Сумах произошла ужасная авария с участием автомобиля Audi A6. Машина на бешеной скорости вылетела с дороги, разбила магазину и раздавила двух людей, травмировав еще нескольких. Люди хотели линчевать виновника ДТП (ВИДЕО), однако три десятка беркутовцев не дали свершиться самосуду.