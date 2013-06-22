Виновнику ДТП в Сумах, где погибли два человека, грозят 12 лет тюрьмы

Виновнику ДТП в Сумах, который хохотал над телами погибших, грозит до 12 лет тюрьмы за смерть двух людей.

Сейчас открыто уголовное производство по ст.286 ч.3 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц".

Согласно ней, за это преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Все подробности ДТП в Сумах, фото и видео читайте здесь.

Ранее "Главред" сообщал, что около 500 человек требовали показать им виновника аварии, чтобы он не избежал справедливого суда. В противном случае они грозились линчевать негодяя (ВИДЕО).