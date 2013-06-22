Перед ДТП в Сумах подозреваемый выпил бутылку водки, опубликовано видео

Резонансное ДТП в Сумах, где погибли два человека, продолжает обрастать подробностями. Оказалось, перед аварией подозреваемый выпил бутылку водки.

Об этом он сам заявил на камеру местного телеканала Академ TV.

Чтобы не допустить самосуда, сотрудникам милиции пришлось показать водителя, прятавшегося в "бобике" журналистам, чтобы те сфотографировали его и записали данные подозреваемого.

"Мы готовы дать эти данные, ничего здесь, никаких секретов нет. Абсолютно никто ничего не скрывает, все должно быть прозрачным и оно так и будет. Давайте кто-то по одному подходить, потому что идет это..., - говорил представитель правоохранителей, указывая на окруживших его горожан.

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"Блинников, Александр Николаевич. Выпил 0,5 водки. Но я не был за рулем, я был на пассажирском сиденье, за рулем был молодой человек, я не знаю, где он", - спокойно говорит он.

Подозреваемый также подтвердил, что уже был судим, но по какой статье - "не имеет значения". На фразу о том, что сейчас он будет арестован, человек отреагировал фразой "ничего страшного".

Ранее "Главред" сообщал, Сейчас открыто уголовное производство по ст.286 ч.3 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц".

Согласно ней, за это преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Фото, видео: youtu.be