Губернатор пообещал, что виновник ДТП в Сумах не откупится

Глава Сумской облгосадминистрации Юрий Чмырь взял под личный контроль расследование резонансного ДТП в Сумах, где погибли два человека. Он пообещал, что виновнику аварии откупиться не удастся.

Об этом губернатор написал на своей страничке в Facebook

"Как мне сообщили, произошло шокирующее дорожно-транспортное происшествие, сумчане были напуганы и растеряны. В нетрезвом состоянии на большой скорости водитель въехал в толпу на остановке "Сумсельмаш". Такая вседозволенность - недопустима!" - написал Чмырь.

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"Я понимаю эмоции тех людей, которые собирались совершить самосуд, и я публично заявляю: коррупция не пройдет! Расследование этого дела и наказание виновного я беру под личный контроль. Говорю сумчанам: откупиться не удастся! Как губернатор я требую от правоохранительных органов максимально ускорить расследование", - подчеркнул он.

Ранее "Главред" сообщал, что подозреваемый в совершении ДТП – Александр Блинников признался, что накануне аварии выпил бутылку водки (ВИДЕО), но за рулем якобы находился не он.