Пожар в Керчи: горит порт Камыш-Бурун, опубликованы фото и видео

Пожар с территории порта перекинулся на соседнюю территорию.
Предварительно жертв нет, сообщает Kerch.fm.
На месте происшествия с огнем борются две пожарные машины МЧС. Сотрудники порта сообщают о том, что пожар начался за территорией порта, загорелась трава рядом портом. Сейчас эта территория напоминает выжженную пустыню после войны. Сразу вызвали МЧС, но по мнению работников порта машины ехали долго и от этого загорелись склады порта.
Позже загорелось оборудование компании "Альтцем" в деревянных ящиках. Предварительно, на причалах Камыш-Бурунского порта не было судов. Пожарные борются с огнем, качая воду из моря.
Ранее "Главред" сообщал, что сегодня вспыхнул пожар на Останкинской телебашне в Москве.
Фото, видео: Kerch.fm