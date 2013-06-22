Пожар в Керчи: горит порт Камыш-Бурун, опубликованы фото и видео

В субботу, 22 июня, в Керчи загорелся порт Камыш-Бурун - пожар охватил склады рядом с проходной порта. Огонь разносит сильный западный ветер, более 12 м/с. Рядом находится территория Судостроительного завода "Залив".

Предварительно жертв нет, сообщает Kerch.fm.

На месте происшествия с огнем борются две пожарные машины МЧС. Сотрудники порта сообщают о том, что пожар начался за территорией порта, загорелась трава рядом портом. Сейчас эта территория напоминает выжженную пустыню после войны. Сразу вызвали МЧС, но по мнению работников порта машины ехали долго и от этого загорелись склады порта.

Позже загорелось оборудование компании "Альтцем" в деревянных ящиках. Предварительно, на причалах Камыш-Бурунского порта не было судов. Пожарные борются с огнем, качая воду из моря.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня вспыхнул пожар на Останкинской телебашне в Москве.

Фото, видео: Kerch.fm