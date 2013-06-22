Милиция рассказала об уголовном прошлом виновника ДТП в Сумах: убийство и пьяная езда

Виновник резонансного ДТП в Сумах, в котором погибли два человека, - Александр Блинник отсидел 12 лет за убийство.

Об этом со ссылкой на главу пресс-службы УМВД в Сумской области Эльвиру Биганову, сообщает УНИАН.

По ее информации, мужчина неоднократно попадал в поле зрения милиции. Так, в 2001 году он был осужден за убийство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины и вышел на свободу только 25 января этого года. Уже 28 марта этот же мужчина был остановлен и привлечен к ответственности работниками ГАИ за управление транспортом в нетрезвом состоянии, и несмотря на это, на следующий день, 29 марта, попал в ДТП.

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Кроме того, в областной милиции сообщили, что водитель задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Согласно действующему законодательству ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее "Главред" сообщал, что в Сумах вечером 21 июня в центре города иномарка протаранила остановку общественного транспорта - два человека погибли и трое получили травмы. На месте аварии собралось несколько сотен людей, раздавались призывы к самосуду. В это же время водителя иномарки укрыли в патрульной машине, которую окружили несколько десятков работников милиции. После ДТП правоохранители продемонстрировали журналистам водительское удостоверение задержанного на месте аварии. Документ выдан на имя Александра Блинника, 1978 года рождения.

Председатель Сумской ОГА Юрий Чмырь взял расследование резонансного ДТП под личный контроль и пообщел, что виновник ДТП не откупится.

фото: youtube