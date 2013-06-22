Новые подробности ДТП в Сумах: водитель гнал 140 км/ч, а машину подбросило на плохой дороге

22 июня 2013, 23:43

Мэр Сум Геннадий Минаев рассказал подробности ДТП, в результате которого погибли двое людей.

Фото с места ДТП в Сумах

Мэр Сум Геннадий Минаев рассказал новые подробности произошедшего накануне ДТП, в результате которого погибли два человека. Напомним, вечером в пятницу, 21 июня, Audi A6 в Сумах врезался в остановку с людьми.

Минаев на своей странице в Facebook написал, что сейчас виновный в аварии мужчина пытается избежать ответственности, а также о том, что автомобиль, потерявший управление из-за плохой дороги, серьезно превысил скорость.

"Однозначно установлено и доказано (в том числе, показаниями многочисленных свидетелей и видеозаписью с места преступления), что за рулем автомобиля Аudi A6 в момент совершения ДТП на улице Харьковской города Сумы 21 июня в 20:10 находился Александр Блинник, сумчанин, 1978 года рождения, ранее неоднократно судимый. Содержание алкоголя в крови на момент проведения экспертизы составило 2,0 промилле!!!" - в частности, написал мэр.

По его словам, сейчас "подозреваемый пытается уйти от ответственности и утверждает, что за рулем его автомобиля, купленного им в Ужгороде, был молодой человек, которого он не знает и буквально познакомился за несколько часов до трагедии".

ДТП в Сумах: главные подробности, фото, видео смотрите ЗДЕСЬ

"Установлено также, что скорость автомобиля в момент ДТП составляла от 135 до 140 км/ч. Действительно, автомобиль подкинуло на "провале" дороги, и водитель полностью потерял управление им. Подозреваемый задержан и находится в сумском следственном изоляторе. Милиция готовит документы в суд (на понедельник) для взятия его под стражу. Так что от справедливого наказания он не уйдет. Это точно!" - пообещал мэр.

Он, кроме того, отметил, что провал на улице, в который перед аварией попал автомобиль - "это недостроенный подземный переход, который был 30 лет назад засыпан гравием и песком", сообщив, что дорожное полотно на улице Харьковской, где произошла трагедия, капитально не ремонтировалось с 1982 года.

Вместе с тем, градоначальник пообещал подумать, как решать эту проблему.

Также Минаев сообщил, что "черная остановка", на которой произошла авария, уже демонтирована.

"Во вторник будем продолжать с ней "работать". Лавочки, поставим пару бетонных вазонов. Ну, а дальше?.. Даже не знаю... Наверное, все же попросим сумских бизнесменов обустроить большую, красивую и безопасную (насколько это возможно) остановку без какой-либо торговли. Но пока не знаю, кто, как и когда..." - добавил мэр Сум.

Напомним, уже известно, что аварию в Сумах совершил ранее судимый за убийство Александр Блинников. Кроме того, ранее он уже задерживался за езду в нетрезвом виде.

Задержанный сам признался, что перед ДТП выпил бутылку водки. Вместе с тем, Блинников отрицает, что был за рулем автомобиля - по его словам, водителем был скрывшийся с места аварии неизвестный ему молодой человек. 

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