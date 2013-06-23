В Пакистане убиты пятеро украинских альпинистов

В результате вооруженного нападения на отель на севере Пакистана в ночь на воскресенье, 23 июня, были убиты десять иностранных туристов, среди которых – пять украинцев.

Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел около 00:30 по местному времени. По разным оценкам, десять или двенадцать вооруженных людей вошли в отель, разбудили туристов, после чего вывели их на улицу и расстреляли.

Один из десяти погибших иностранных туристов был из России, пятеро — из Украины, трое — из Китая.

Национальность еще одного туриста не установлена, сообщил заместитель генерал-инспектора провинции Гилгит Али Шер.

Тела погибших были доставлены вертолетом в столицу страны Исламабад. По словам Шера, большинство погибших были альпинистами.

Отель расположен у подножья горы Нангапарбат, девятой по высоте в мире.

Премьер-министр страны Наваз Шариф и президент Асиф Али Зардари осудили нападение.

Ни одна из группировок пока не взяла ответственность за атаку.