В Пакистане убиты пятеро украинских альпинистов

В ночь на воскресенье в Пакистане неизвестные расстреляли десятерых иностранцев, среди которых - пятеро граждан Украины.
В результате вооруженного нападения на отель на севере Пакистана в ночь на воскресенье, 23 июня, были убиты десять иностранных туристов, среди которых – пять украинцев.
Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел около 00:30 по местному времени. По разным оценкам, десять или двенадцать вооруженных людей вошли в отель, разбудили туристов, после чего вывели их на улицу и расстреляли.
Один из десяти погибших иностранных туристов был из России, пятеро — из Украины, трое — из Китая.
Национальность еще одного туриста не установлена, сообщил заместитель генерал-инспектора провинции Гилгит Али Шер.
Тела погибших были доставлены вертолетом в столицу страны Исламабад. По словам Шера, большинство погибших были альпинистами.
Отель расположен у подножья горы Нангапарбат, девятой по высоте в мире.
Премьер-министр страны Наваз Шариф и президент Асиф Али Зардари осудили нападение.
Ни одна из группировок пока не взяла ответственность за атаку.