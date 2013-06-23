На Харьковщине перевернулась лодка: четверо погибших

В Харьковской области на реке Северский Донец перевернулась резиновая моторная лодка лодка.

В результате погибли четыре человека, из них двое детей 2006 года рождения, сообщили в пресс-службе ГС ЧС.

Трагедия произошла в субботу, около полудня, возле села Эсхар Змиевского района.

Лодка перевернулась недалеко от плотины. Спасатели обнаружили и подняли на поверхность тело одного человека, поиски остальных продолжаются.

"По состоянию на 7:00 воскресенья тела трех погибших не найдены. Поисковые работы продолжаются, к ним привлечены водолазы коммунальной водолазной службы", - отмечается в сообщении.

Правоохранительные органы начали проверку по факту гибели людей.