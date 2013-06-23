После кровавой бойни в Пакистане один из туристов выжил

После кровавой бойни на севере Пакистана в живых остался один из туристов – гражданин Китая.

Об этом со ссылкой на заявление главы МВД Пакистана Чаудхури Нисара Али Хана сообщает телеканал Geo News.

"Я разговаривал с послом Китая, он спросил, были ли целями террористов китайские туристы. Я сказал ему, что целью атаки был Пакистан", — заявил министр, отметив, что экстремисты стремились показать миру, что Пакистан — не безопасная страна.

О состоянии выжившего туриста ничего не сообщается.

Али Хан также распорядился отстранить от должностей начальника полиции Гилгит-Балтистана и главного секретаря региона.

Напомним, трагедия произошла около 00:30 по местному времени (22.30 по Киеву) на горном курорте Фэйри-Мидоуз в регионе Гилгит-Балтистан.

По первоначальным данным, от 10 до 12 одетых в форму сотрудников правоохранительных органов вооруженных людей вошли в отель, вывели туристов на улицу и расстреляли.

Погибли пятеро туристов из Украины, трое — из Китая, россиянин и их местный гид.

Посол Украины в Пакистане Владимир Лакомов подтвердил гибель пятерых украинцев и отметил, что трагедия произошла в палаточном лагере у подножья горы Нангапарбат, а не в отеле.

Посольство Украины в настоящий момент устанавливает личности погибших.

Ответственность за этот теракт взяла на себя исламистская террористическая группировка "Джундуллах". При этом представитель движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) позже заявил, что атака осуществлена "Джунуд уль-Хифа" — одной из группировок, входящих в ТТП.

"Джундуллах" и ТТП тесно связаны между собой.