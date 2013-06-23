Очевидец трагедии в Пакистане рассказал о подробностях бойни: опубликовано видео

Появились новые подробности кровавой бойни в Пакистане, в ходе которой были убиты девять человек, из которых – пятеро украинцев.

Об этом сообщает НТВ.

По словам альпиниста, находившегося в лагере неподалеку от места трагедии, в базовый лагерь, который находится на высоте четырех тысяч метров, ворвались вооруженные люди в полицейской форме.

Они вывели альпинистов и сопровождавшего их местного гида из палаток и расстреляли.

Предполагается, что боевики вышли на туристический маршрут при помощи гида, которого похитили ранее.

Террористы забрали у иностранцев деньги и паспорта, а потом расстреляли.

"Все произошло, когда люди спали, поэтому они не могли убежать или спрятаться. Все было слишком стремительно. Даже если бы ребята позвали на помощь, никто бы не откликнулся. Вокруг стояли палатки других групп, но они были слишком далеко. В целом базовый лагерь был до сих пор очень спокойным местом, там не было охраны, она не была там нужна. Это не отель, там никто не останавливался, кроме альпинистов", - рассказал альпинист Карим Низари.

Тела погибших на вертолете доставлены в Исламабад.

В районе горы, у подножия которой были убиты туристы, началась военная спецоперация.

Ответственность за нападение уже взяли на себя местные исламисты из группировки "Джундуллах", связанной с Талибаном. Боевики заявили, что начинают войну против прибывающих в страну иностранцев.