В Днепродзержинске пьяный мужчина расстрелял свою семью

В Днепродзержинске 46-летний мужчина после ссоры расстрелял свою семью – жену и сына.

Об этом сообщает МАИР.

Инцидент произошел в результате ссоры, а нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный мужчина три раза выстрелил из револьвера в ноги своей 44-летней супруги, а потом нанес аналогичные ранения своему 21-летнему сыну.

Позже 46-летний "стрелок" был задержан в своей квартире. Оружие изъято, начато уголовное производство.

Пострадавшие госпитализированы, о том, насколько серьезны их ранения, не сообщается.