Убийство украинцев в Пакистане было местью за смерть лидера боевиков - СМИ

Убийство девятерых альпинистов, среди которых были пятеро украинцев, в Пакистане стало местью за гибель Валиура Рехмана, одного из лидеров пакистанского "Талибана" - организации "Техрик-и-Талибан".

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на заявление представителя террористической группировки.

Рехман, второй по званию в пакистанском Талибане, погиб в мае, вероятнее всего, от удара американского беспилотника. Ранее, напомним, ответственность за убийство на себя взяла исламистская террористическая группировка "Джундуллах", близкая к "Талибану".

В то же время, ТСН со ссылкой на министра внутренних дел Пакистана Нисара Али Хана сообщает о том, что погибших украинцев могло быть шестеро. Отметим, что других подтверждений эта информация не получила, по официальным данным, погибли пятеро граждан Украины.

Тела погибших уже доставлены в пакистанскую столицу - Исламабад.

Также сообщается, что нападавшие забрали у своих жертв паспорта и деньги, что затрудняет процесс идентификации погибших.

Напомним, на данный момент известны имена троих погибших украинцев - это альпинисты из Харькова Игорь Свергун, Бадави Кашаев и Дмитрий Коняев.

Убийство произошло в ночь на воскресенье, 23 июня.

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