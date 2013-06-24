ДТП в Киеве: Mercedes врезался в маршрутку с детьми: опубликованы фото

В Киеве на Харьковском шоссе Mercedes врезался в маршрутку, в которой ехало около десяти детей.

По словам водителя иномарки, он двигался в среднем ряду, когда его внезапно "подрезал" другой автомобиль, после чего тот выкрутил руль вправо и врезался в маршрутку. Автомобиль, который "подрезал" Mercedes, якобы уехал не останавливаясь, сообщает "Автополигон".

Как говорят свидетели аварии, которые сразу же подъехали к месту ДТП, водитель Mercedes ехал очень агрессивно, петляя между машинами еще от Привокзальной.

Авария произошла в тот момент, когда автобус "Богдан" остановился на остановке для высадки-посадки пассажиров. В автобусе, следующем по маршруту №445(225), находилось около 10 детей.

К месту ДТП сразу подъехали несколько машин "скорой", но, к счастью, госпитализация большинству людей не понадобилась. Им была оказана помощь на месте. Двух пассажиров забрали для более детального осмотра.

Напомним, 19 июня, вечером в Киеве на улице Клинической, 28 девушка за рулем устроила ДТП, во время которого были разбиты пять машин.

А в ДТП, которое произошло 22 июня в аварии погибла одна женщина, еще десять человек пострадали.



Произошло столкновение автомобилей Infiniti FX35, Toyota Corolla, Opel Zafira и автобуса МАЗ.

фото: Автополигон