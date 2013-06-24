Расходы по лечению пострадавшей в смертельном ДТП женщины взяли на себя власти Сум

Власти Сум взяли на себя все расходы по лечению пострадавшей, которая получила тяжелые травмы в аварии 21 июня и нуждается в серьезной медицинской помощи.

Об этом сообщается на сайте мэрии.

Городской голова Геннадий Минаев распорядился предоставлять пострадавшей и семьям погибших в ДТП 21 июня всю необходимую помощь.

"Ни она, ни ее родне не должны платить за медикаменты, операции и т.д.", - отметил мэр.

Согласно информации пресс-службы, городские власти предлагали также уплатить из бюджета все расходы по захоронению погибших, но родственники отказались.

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Между тем, коммунальному предприятию Спецкомбинат поручено оказывать всевозможное содействие и немедленную помощь семьям обоих погибших в ДТП.

Стоит отметить, что потерпевшая во время ДТП 51-летняя Татьяна Ткачева в настоящее время находится в ортопедическом отделении одной из городских больниц. Она получила тяжелые травмы и нуждается в длительном лечении. У нее закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана ноги, сломанные кости таза и несколько ребер. Впереди - многочисленные операции.

Раньше знакомые и друзья Ткачевой через местные СМИ попросили всех небезразличных помочь женщине, переведя средства на ее карточку одного из банков.

Напомни, 21 июня в г. Сумы иномарка врезалась в остановку общественного транспорта. В результате аварии два человека погибли и три получили травмы. На месте ДТП сразу собралось несколько сот человек, среди которых раздавались призывы к самосуду. В это же время водителя иномарки спрятали в патрульной машине, которую окружили несколько десятков работников милиции.