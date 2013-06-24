В Ивано-Франковске мужчина расстрелял двух студентов

В Ивано-Франковске 30-летний мужчина из газового пистолета ПГШ-790, переделанного для стрельбы резиновыми пулями, ранил двух студентов.

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, что мужчина из хулиганских побуждений, ранил двух студентов местного вуза.

Злоумышленник задержан, а пострадавшие - госпитализированы. Оружие у нападающего изъято.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепродзержинске 46-летний мужчина после ссоры расстрелял свою семью – жену и сына.

Пьяный мужчина три раза выстрелил из револьвера в ноги своей 44-летней супруги, а потом нанес аналогичные ранения своему 21-летнему сыну.



Позже 46-летний "стрелок" был задержан в своей квартире. Оружие изъято, начато уголовное производство.