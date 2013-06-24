В Николаеве взорвали автомобиль майора милиции: опубликованы фото

Владелец автомобиля получил травмы обеих рук, лица, туловища, шеи.
Хозяин Opel - майор милиции - выйдя утром во двор, увидел пакет, прикрепленный к зеркалу заднего вида правой передней двери. Он попытался снять пакет с зеркала — и в этот момент прогремел взрыв, пишут Новости-N.
В результате взрыва владелец автомобиля получил травмы обеих рук, лица, туловища, шеи. Пострадавший сам сообщил о происшествии правоохранительные органы.
Автомобиль получил механические повреждения: разбито стекло правой передней двери, повреждена сама дверь, уничтожено зеркало заднего вида.
Как удалось выяснить изданию, "пострадавшему офицеру милиции 31 год, он является сотрудником следственного управления НГУ УМВД Украины в Николаевской области.
Врач скорой оказал пострадавшему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
На месте происшествия работают эксперты, взрывотехники, следователи.
Версия о покушении на жизнь работника милиции пока не рассматривается - мощность взрывного устройства была слишком мала, для того, чтобы причинить существенный вред здоровью.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины - "Хулиганство".