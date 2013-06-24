Виновник смертельного ДТП в Сумах арестован на два месяца

В Сумах решением суда Александр Блинник, который совершил cмертельное ДТП на остановке общественного транспорта, арестован на два месяца.

На заседании суда не было ни родственников задержанного водителя, ни родных погибших, передает УНИАН.

Как сообщается на сайте МВД, подследственный Блинник вину свою в ДТП полностью признал, отметив, что осознал ее и раскаивается, пообещав при этом оказывать помощь семьям погибших и пострадавшим.

Он также рассказал, что сел за руль, выпив перед этим на радостях 300 грамм водки, так как узнал о беременности жены. В центр города поехал, чтобы поесть в кафе, когда возвращался, то попал в яму, не справился в управлением и врезался в остановку.

Опубликовано видео момента смертельной аварии в Сумах

Также выяснилось, что Блинник ранее был осужден не за убийство, а за разбой, в результате которого один человек погиб. После 12-летней отсидки он освободился из колонии в январе 2013 года.

В настоящее время Блинник подозревается в совершении ДТП с тяжелыми последствиями по статье 286 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 21 июня, в Сумах Audi снесла остановку общественного транспорта вместе с магазином, в результате чего два человека погибли и трое получили травмы.