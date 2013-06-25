На Черниговщине в результате ДТП в больницу попали 11 человек

В Черниговской области водитель ВАЗ-2171 не справился с управлением и врезался в пешеходов, которые стояли на обочине и ожидали окончания ремонта автобуса.

Об этом сообщили в пресс-службе ГС ЧС.

Авария произошла в 15:40 в понедельник возле села Малая Девица.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 11 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - отмечается в сообщении.

Напомним, утром 22 июня на Интернациональной площади в Киеве произошла авария с участием сотрудников Службы безопасности Украины, в результате которого пострадало 10 человек.

Как выяснилось, сотрудники СБУ были в состоянии алкогольного опьянения.