В Кременчуге рухнул вертолет: есть пострадавшие, опубликованы фото

В Кременчуге сегодня утром по проспекту Полтавскому упал вертолет АК-1-3, который пытался совершить аварийную посадку.

Об этом сообщили в МВД Полтавской области.

При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что падение пришлось на заболоченную местность. Посторонние люди не пострадали.

"Однако, два человека, вероятно инструктор и курсант, находящихся в транспортном средстве, госпитализированы в реанимационное отделение Кременчугской городской больницы.

По предварительному диагнозу медиков 42-летний мужчина получил закрытый перелом поясничного отдела позвоночника, а 22-летний - компрессионный перелом двух позвонков и закрытый перелом правого плеча. За жизнь и здоровье травмированных пока борются врачи ", - отметили в МВД.

На месте происшествия работают соответствующие следственно-оперативные группы, которые выясняют обстоятельства и причины аварии.

Как пишет kremenchug.ua, начальник летного колледжа Владимир Головенский рассказал, что пилот и курсант выполняли отработку задания "Полет по кругу".

"Сейчас на месте работает комиссия Госавиаслужбы и транспортной прокуратуры. Сам вертолет 2009 года выпуска и налетал 950 часов. Пилот — опытный с налетом почти 700 часов. Пока не установят причину происшествия полёты на данном типе вертолётов в колледже прекращены", — сказал Головенский.

Напомним, 8 июня, под Киевом на поле вблизи села Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района упал спортивный самолет "Як-52" .



Пилот погиб. Пострадавший находится в одной из больниц Киева в критическом состоянии.

фото: сайт ГСЧС в Полтавской области

