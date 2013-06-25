Пограничник в Крыму подстрелил пьяного россиянина

В Крыму пограничник Симферопольского отряда Керчи из травматического пистолета расстрелял хулиганов, которые к нему придирались.

Был ранен один из нападавших, им оказался гражданин России, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 24 июня, в районе одного из причалов села Глазовка, Керченского района.

К пограничнику подошли двое нетрезвых мужчин, и начали придираться к нему. Инспектор пытался избежать конфликтной ситуации, однако один из мужчин "внезапно нанес ему удар рукой".

Защищаясь от нападавших, пограничник сделал предупредительный выстрел, но это лишь разозлило хулиганов.

После очередной попытки нападения пограничнику пришлось применить "устройство для отстрела резиновых пуль для поражения нападающих".

После этого один из участников конфликта сбежал, а второму пограничник вызвал "скорую помощь" и оказал первую медицинскую помощь.

Раненым оказался 49-летний гражданин России. Как установили медики, ранение не представляет угрозы для его жизни и здоровья.

Спустя некоторое время был задержан и второй нападавший - 43-летний гражданин Украины, уроженец Керчи.

О ночном инциденте сообщили в МВД и прокуратуру, проводятся следственные действия.