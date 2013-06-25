Новые подробности гибели гонщика Нестерчука: он не дошел до оазиса

Украинский МИД рассказал новые подробности гибели украинского гонщика Вадима Нестерчука. Как оказалось, он немного не дошел до оазиса Лива в эмирате Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов.

По предварительной информации Посольства Украины в ОАЭ, причиной смерти гонщика стало обезвоживание.

"Из-за технической неисправности автомобиля, возникшей во время тренировочного заезда в пустыне, Нестерчук попытался дойти до ближайшего населенного пункта", - говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Сейчас продолжается полицейское расследование обстоятельств дела, предусмотренное законодательством ОАЭ, а украинская дипломатическая миссия прорабатывает вопрос о возвращении тела умершего на Родину.

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Ранее "Главред" сообщал, что после длительной тренировки в пустыне, автомобиль команды застрял в песчаной ловушке. После неудачных попыток выбраться из песка машина вышла из строя.

Нестерчук решил отправиться за помощью к ближайшей трассе, а своего напарника, с которым проходила тренировка, местного жителя, он оставил рядом с автомобилем и отправил GPS-координаты его месторасположения.

Позже Нестерчук также отправил координаты своего месторасположения возле трассы.

Спасательная группа, которая помогает организовывать тренировки в пустыне, получив координаты, сразу же отправилась на помощь украинцу.

Прибыв на место, указанное Нестерчуком, спасатели нашли его уже без сознания. Второго участника тренировки удалось спасти, но врачи заявили, что, опоздай они на полчаса, спасти его было бы невозможно.

Фото: dakar.net.ua