В Италии зарезали украинку и подожгли ее квартиру

Полиция Италии расследует обстоятельства смерти 50-летней женщины в городке Полла.

По данным местных СМИ, женщина является украинкой Еленой Тонкошкуровой, пишет Интрефакс.

Как сообщает сайт gazzettadelsud.it, тело женщины с перерезанным горлом и колото-резаными ранами был обнаружен в кровати в доме, частично уничтоженном пожаром в ночь на 25 июня. Полицейских вызвали пожарные, которые и обнаружили тело убитой.

Правоохранители не исключают, что дом специально подожгли, чтобы замести следы преступления.

Как пишет издание salernonotizie.it, украинка, согласно данным предварительного расследования, работала массажисткой и жила одна в старой части г. Полла. Рядом с ее телом не было ни ножа, ни других острых предметов, поэтому версия самоубийства была отброшена следователями.

"Украинская газета в Италии" сообщает, что уже несколько лет она снимала квартиру на ул Порта дель баньйо, где оборудовала частный массажный кабинет.

В МИД Украины проверяют информацию об убийстве украинки.

Итальянские СМИ отмечают, что возросшее в последнее время количество убийств женщин все больше возмущает общество и ведет к росту протестных настроений.

Напомним, 19 июня, в городке Фолиньо в коробке из-под холодильника нашли тело 62-летней крымчанки Ольги Дуниной. В убийстве подозревают ее мужа-итальянца, с которым она ссорилась из-за денег.