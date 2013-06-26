В Мариуполе взорвалась автозаправка: есть пострадавшие, опубликованы фото

В Мариуполе, на пересечении ул. Куприна и бульвара Шевченко произошел взрыв на неработающей автозаправочной станции во время ее демонтажа.

В результате взрыва пострадали два человека. Один из пострадавших - 42 -летний мужчина - с переломом левого бедра и ожогами госпитализирован в БСМП. Второй пострадавший доставлен в больницу в состоянии контузии. Более подробной информации о нем, пока нет.

Причины взрыва пока неизвестны, сообщает 0629.com.ua.

"Сотрудников ГСЧС на место происшествия не вызывали, возгорание, которое нужно было бы ликвидировать - отсутствовало. Не было необходимости, извлекать пострадавших из-под обломков", - рассказали в пресс-службе областных спасателей.

Напомним, в мае в Днепропетровской области на полигоне Гвардейское прогремели взрывы, в результате -двое военнослужащих ранены.

30 мая на полигоне загорелась трава. Военнослужащие начали ее тушить. В это время сдетонировали боеприпасы прошлых лет, рассказал прокурор.

фото: 0629.com.ua