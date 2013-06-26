В ДТП на Сумщине погибли два иностранца, опубликованы фото

В ночь на среду, 26 июня, в Сумской области произошло ДТП, жертвами которого стали два гражданина Молдовы.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба областного ГАИ Сумской области.

Авария произошла в 04.20, когда 26-летний молдаванин, двигавшийся в направлении Российской Федерации, уснул за рулем автомобиля Volkswagen Passat. Неуправляемая машина выскочила на полосу встречного движения, где совершила врезалась в металлический отбойник.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, а 44-летний пассажир от полученных травм скончался в Глуховской ЦРБ. Второй пассажир – 27-летний парень получил телесные повреждения. Все участники ДТП - жители Молдовы.

Ранее "Главред" сообщал, что 5 июня в Сумской области произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека - шведы и украинцы.

Фото: gaisumy.gov.ua