В ДТП на Сумщине погибли два иностранца, опубликованы фото

26-летний молдаванин уснул за рулем и врезался в металлический отбойник.
Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба областного ГАИ Сумской области.
Авария произошла в 04.20, когда 26-летний молдаванин, двигавшийся в направлении Российской Федерации, уснул за рулем автомобиля Volkswagen Passat. Неуправляемая машина выскочила на полосу встречного движения, где совершила врезалась в металлический отбойник.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, а 44-летний пассажир от полученных травм скончался в Глуховской ЦРБ. Второй пассажир – 27-летний парень получил телесные повреждения. Все участники ДТП - жители Молдовы.
Ранее "Главред" сообщал, что 5 июня в Сумской области произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека - шведы и украинцы.
Фото: gaisumy.gov.ua