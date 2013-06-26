В Италии задержали подозреваемого в убийстве украинки - СМИ

В Италии задержали подозреваемого в убийстве украинки Елены Тонкошкуровой.

26 июня, полиция города Салерно задержала 27-летнего украинца. Предварительной причиной преступления является ревность, сообщает gazetaukrainska.com.

Ранее сообщалось, что полиция расследует обстоятельства смерти в городке Полла (провинция Салерно) 50-летней женщины, которая является украинкой.

По данным СМИ, тело женщины с перерезанным горлом и колото-резаными ранами было обнаружено на кровати в доме, частично уничтоженном пожаром. Полицейских вызвали пожарные, которые и обнаружили тело убитой. Правоохранители не исключают, что дом специально подожгли, чтобы замести следы преступления.

Согласно данным предварительного расследования, погибшая работала массажисткой и жила одна в старой части г. Полла. Рядом с ее телом не было ни ножа, ни других острых предметов, поэтому версия самоубийства была отброшена следователями.