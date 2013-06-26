На Запорожье пасынок судьи устроил поножовщину

На днях в Запорожской области произошла поножовщина: пасынок судьи Мелитополя Тамары Мищенко — Дмитрий – нанес пять ножевых ранений Андрею Иванову.

ЧП произошло в пгт Мирное в одном из кафе, когда 37-летний Мищенко подрезал 24-летнего Иванова, пострадавший сейчас в реанимации райбольницы, сообщают "Вести".

"Он поступил к нам в тяжелом состоянии, его прооперировали. Сейчас его состояние ближе к средней тяжести", — говорят в реанимации. Родственники пострадавшего переживают, что из-за положения, которое занимает мачеха Дмитрия, дело могут спустить на тормозах.

"Это произошло у входа в кафе. Мищенко избивал жителя Мирного. Брат за него заступился и получил от пасынка судьи пять ножевых ранений! Его доставили в райотдел, но мачеха позаботилась, чтобы его отпустили. Он еще возле кафе кричал, что ему ничего не будет, за него заступятся!" — говорит брат пострадавшего Александр Иванов.

Однако селянин, которого якобы избивал Мищенко, пока в милицию не обращался. "Я плохо себя чувствовал из-за сильных побоев. Но сегодня же напишу заявление", — сообщил он.

В свою очередь судья Мелитопольского суда Тамара Мищенко заверила, что покрывать своего пасынка не собирается.

"Я не знаю всех подробностей, но сын моего мужа от первого брака — взрослый человек, он сам ответит за свои поступки перед законом", — говорит судья.

Пообщаться с самим Дмитрием не удалось, он как раз был на допросе у следователя. А вот отец Дмитрия Василий рассказал нам свою версию случившегося.

"Дима отмечал день рождения друга. К нему подошли трое мужчин и стали его избивать. Один из них достал нож из кармана и замахнулся на сына. Тогда Дима выхватил нож и начал защищаться. Это была самооборона", — говорит Василий Мищенко.

В милиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений" (до восьми лет лишения свободы). Однако любопытно, что избирать меру пресечения Дмитрию будет суд, где работает его мачеха.

Ранее "Главред" сообщал, что в Киеве в элитном доме произошла поножовщина – муж с женой поссорились и схватились холодное оружие. Муж исполосовал жену ножом, а она отбивалась ножницами. Погибли оба.

Фото: vk.com