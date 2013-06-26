Во Львове избили журналистов Савика Шустера

В среду, 26 июня, вечером в центре Львова неизвестные напали на съёмочную группу "Савик Шустер Студии".

Об этом сообщается на страничке программы "Шустер Life. Адреналин" в Facebook.

Нападавшие разбили камеру, выкручивали руки журналистке и отобрали удостоверение. "На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Сейчас оператора и корреспондентку везут в отделение милиции. Съёмочная группа работала над очередной программой социального ток-шоу "Шустер Life. Адреналин " про "чёрных" благотворителей", - говорится в сообщении журналистов программы.

Журналист Альбина Безроденко рассказал подробности ЧП: "На нас только что напали, разбили камеру, забрали журналистское удостоверение. Мы проводили журналистский эксперимент: насколько люди готовы жертвовать свои деньги другим. Героиня сюжета - мама больного ребенка шла по центру Львова, имея на руках все документы, и принимала помощь от людей. В этот момент подбежали люди, потребовали показать удостоверение, я им предъявила, они скрутили руки, забрали документ и стали бить камеру. Мы вызвали наряд милиции".

Ранее "Главред" сообщал, что 18 мая в Киеве во время акции оппозиции были избиты журналисты Влад Содель и Ольга Снисарчук. Проходящему по делу "Вадику Румыну" грозит 4 года тюрьмы.

Фото: Facebook Шустер Life. Адреналин