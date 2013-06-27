Непогода оставила без электричества почти 40 населенных пунктов

В ночь на четверг, 27 июня, в результате дождя и порывов ветра, из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 37 населенных пунктов.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГСЧС.

Пострадали населенные пункты в трех областях, а именно: в Киевской - 15, Житомирской - 14 и Винницкой - 8 населенных пунктов. К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на среду, 26 июня, из-за непогоды без света остались 88 населенных пунктов. Пострадали Львовщина, Прикарпатье и Волынь.