ДТП в Виннице: микроавтобус упал с моста и перекрыл движение поездов

Бусик заблокировал движение поездов между Жмеринкой и Винницей.
В ночь на четверг, 27 июня, в Виннице произошло курьезно ДТП - грузовой микроавтобус Mersedes Sprinter упал с моста на железнодорожный путь.
Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГСЧС.
Авария произошла 00.22, когда водитель бусика при следовании по путепроводу не справился с управлением и допустил падение транспортного средства на рельсы.
В результате было перекрыто движения поездов по одному из путей сообщением Жмеринка - Винница. Водитель в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в городскую больницу.
В 02.10 подразделением Управления ГСЧС в Винницкой области микроавтобус был убран с дороги, движение поездов восстановлено.
Ранее "Главред" сообщал, что в Киеве с Южного моста упал грузовик (ФОТО). 30-тонная машина рухнула с высоты более 10 метров.