Опубликовано видео ДТП в Виннице, где микроавтобус упал с моста

Пресс-служба Виницкой облГосЧС опубликовала видео, на котором видно последствия ДТП в Виннице, где микроавтобус упал с моста и перекрыл движение поездов.

Напомним, авария произошла в ночь на четверг, 27 июня, когда грузовой микроавтобус Mersedes Sprinter упал с моста на железнодорожный путь.

В 00.22 ночи водитель бусика при следовании по путепроводу не справился с управлением и допустил падение транспортного средства на рельсы.

В результате было перекрыто движения поездов по одному из путей сообщением Жмеринка - Винница. Водитель в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в городскую больницу.

В 02.10 подразделением Управления ГСЧС в Винницкой области микроавтобус был убран с дороги, движение поездов восстановлено.

Ранее "Главред" сообщал, что в Киеве с Южного моста упал грузовик (ФОТО). 30-тонная машина рухнула с высоты более 10 метров.

Фото, видео: Винницкая ГСЧС