Подробности ДТП на Черниговщине: виновнику аварии грозит до 8 лет тюрьмы

Стали известны подробности ДТП на Черниговщине, где "Жигули" сбили 11 человек, стоявших на обочине. Как выяснилось, пострадавшими были паломники, направлявшиеся в Оптину Пустынь Калужской области РФ, а виновнику аварии грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГАИ.

Авария произошла на автодороге Чернигов – Нежин - Прилуки с пассажирами автобуса - паломниками из Киева и Прилук.

Как оказалось, во второй половине дня 24 июня автобус "Богдан" из-за механической поломки остановился на обочине возле села Малая Девица Прилуцкого района. Часть пассажиров вышла из автобуса на обочину. В этот момент 56-летний водитель автомобиля ВАЗ-217130 не справился с управлением, выехал на правую обочину, где врезался в 12 пассажиров автобуса.

В результате аварии 11 пострадавших с травмами различной степени госпитализированы в Прилуцкую ЦРБ.

Следственным управлением УМВД в Черниговской области сведения по факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее "Главред" сообщал, что в летом 2012-го в Черниговской области произошло ДТП, в котором погибли 16 паломников из России. Водитель получили 5,5 лет тюрьмы.

Фото: sai.gov.ua