ДТП в Виннице: еще один автомобиль упал с моста, пострадали 3 человека

В ночь на пятницу, 28 июня, в Виннице произошло еще одно курьезное ДТП – автомобиль упал с моста на рельсы, из-за чего пострадали три человека.

Авария произошла 01.23, когда водитель ВАЗ-21104 при следовании по путепроводу не справился с управлением и допустил падение транспортного средства на железнодорожный путь.

В результате падения травмированы 3 человека, которые от госпитализации отказались. Задержки поездов не было.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 27 июня в Виннице с моста на рельсы упал грузовой микроавтобус (ФОТО, ВИДЕО) и заблокировал движение электропоездов между Жмеринкой и Винницей.